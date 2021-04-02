По данным Росстата, численность долгожителей в России за 2020 год увеличилась до 785,2 тысяч человек – на 6,5%.

Причем, наибольший рост – почти 33% – составил именно в категории 100 лет и старше. А с 2014 года количество людей возрастом 100+ лет увеличилась в 2,2 раза.

По мнению специалистов, увеличение числа долгожителей в России – долгосрочная тенденция, связанная в первую очередь со сменой поколений. Сейчас в почтенный возраст вступают люди, которые на момент начала Великой Отечественной войны были еще детьми.