Ленобласть приобрела партнеров в реализации турмаршрута «По местам Александра Невского»

Партнерами 47 региона стали Петербург, Новгородская и Псковская области.

«Именно в этих регионах Александр Невский совершал свои подвиги, здесь он жил, трудился, на территории Петербурга сегодня хранятся мощи святого благоверного князя. Для нас это важно – маршруты из Новгорода и Пскова будут проходить через Ленобласть, и мы здесь выступаем держателями этой идеи, регион, который будет продвигать этот маршрут на основании подписанного сегодня соглашения», – прокомментировал председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

В туристический маршрут проекта «По местам Александра Невского» вошли: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, церковь Святого благоверного князя Александра Невского и музей-диорама «Невская битва 1240» в поселке Усть-Ижора, место молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой в Никольском, памятник природы «Саблинский», Благовещенский собор в Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожская и Копорская крепости, Софийский собор в Великом Новгороде, Псковский кремль, Изборская крепость, деревня Самолва, Гдовская крепость и Свято-Державный Дмитровский собор.

Ранее в Ленобласти был создан региональный оргкомитет по вопросу празднования юбилея благоверного князя, который Александр Дрозденко возглавил сам.

Напомним, что в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».