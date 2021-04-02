Почти восемь тысяч заявлений от родителей первоклассников поступило в Ленобласти за сутки

Большинство родителей записывают детей в школу онлайн на сайтах «Современное образование Ленинградской области» и Госуслуги

К 9:00 2 апреля было подано уже 7792 заявления для записи детей в первые классы. Более 56% – 4404 заявления – подано в электронном виде, 1702 заявления – в школах и 1686 – в МФЦ.

Напомним, 1 апреля, в Ленобласти стартовал прием заявлений на запись детей в первый класс. У родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг Ленобласти, в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.