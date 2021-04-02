Признавшийся в расчленении муж Ирины Земченковой может уйти от наказания из-за сроков давности

Главный нефролог Петербурга может избежать тюремного заключения, если следствие не докажет его причастность к убийству своей жены, Ирины Земченковой. Все дело в сроках исковой давности, а также в том, что супруг пропавшей 11 лет назад женщины, признался только в ее расчленении.

Громкое дело пропажи Ирины Земченковой, известного когда-то врача-гинеколога, пропавшей 11 лет назад прокомментировал Невским Новостям адвокат Константин Александров.

«Человека могут отпустить по истечению срока давности, если в ходе расследования уголовного дела не будет доказано, что убийство он совершил. Трупа как такового нет, найдут ли его сейчас — неизвестно. Если не будет доказано с очевидностью, что убийство совершено, что на момент расчленения она была мертва именно по причине его действий, то тогда есть возможность прекращения дела за сроком давности», — поделился адвокат.

В России по делам, связанным с убийством, срок давности может составлять больше 10 лет. По другим разбирательствам он ниже. На данный момент вынесение обвинительного приговора по жестокому преступлению Александру Земченкову осложняет тот факт, что он признался лишь в расчленении тела, а не в убийстве.