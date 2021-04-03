Арест врио главы администрации Горбунков и 99 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 3 апреля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 3 апреля.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 99 человек. Общее число заболевших — 40 143, выздоровели — 37 104. Более подробный список, где зафиксированы новые случаи, по ссылке.

Дрозденко опроверг слухи о строительстве мусорных заводов и полигонов

В соцсетях вновь начали распространять не раз опровергнутые слухи. Житель Выборгского района в Instagram-аккаунт губернатора Ленобласти поднял вопрос о якобы планируемом размещении мусорного полигона на карьере «Воронцовское» и мусоросжигающего завода на карьере «Островское». Александр Дрозденко в ответ заявил, что ни того, ни другого в Выборгском районе, как и на всей территории Ленобласти, создавать не будут.

В Петербурге возобновляется навигация

В ночь на 10 апреля в Петербурге откроется навигация, а также начнется регулярная разводка мостов. В межнавигационный период специалисты привели механизмы в порядок, заменили изношенные детали и отладили различные системы мостов.

В Лебяжье заметили первых лебедей

В нескольких районах Ленобласти жители заметили первых лебедей, которые вернулись с зимовки. В частности, небольшую стаю из семи птиц заметили у поселка Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти.

Врио главы администрации Горбунков арестован

Под арестом он проведет 1 месяц и 15 дней. По данным следствия, чиновник заключил договор с индивидуальным предпринимателем на демонтаж здания, но без намерения его исполнения в полном объеме. В результате из бюджета поселения оказалось похищено 597 тысяч рублей, именно такая сумма по договору была перечислена с расчетного счета.