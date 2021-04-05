Населенные пункты Ленобласти, где 5 апреля выявлены 95 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 95 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.
Волосовский район: Волосово (+2), Каложицы (+1), Сельцо (+1), Большая Вруда (+1), Красные Череповицы (+1).
Волховский район: Волхов (+2).
Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Сертолово (+5), Токсово (+1), Юкки (+1), им. Свердлова (+1), Лепсари (+1), Корнево (+1).
Выборгский район: Выборг (+5), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Приветнинское (+2), Черкасово (+1), Лесогорский (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Никольское (+2), Малое Верево (+2), Дружная Горка (+1), Торфяное (+1), Александровка (+1), Прибытково (+1), Пудость (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+2).
Киришский район: Кириши (+2).
Кировский район: Отрадное (+1), Назия (+2), Путилово (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+2).
Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.
Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+2).
Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Починок (+1), Запорожское (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+4).
Тихвинский район: Тихвин (+1), Цвылёво (+1), Сарка (+1).
Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Федоровское (+1), Поги (+1).