Населенные пункты Ленобласти, где 5 апреля выявлены 95 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 95 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волосовский район: Волосово (+2), Каложицы (+1), Сельцо (+1), Большая Вруда (+1), Красные Череповицы (+1).

Волховский район: Волхов (+2).

Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Сертолово (+5), Токсово (+1), Юкки (+1), им. Свердлова (+1), Лепсари (+1), Корнево (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Приветнинское (+2), Черкасово (+1), Лесогорский (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Никольское (+2), Малое Верево (+2), Дружная Горка (+1), Торфяное (+1), Александровка (+1), Прибытково (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+2).

Киришский район: Кириши (+2).

Кировский район: Отрадное (+1), Назия (+2), Путилово (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+2).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Починок (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+4).

Тихвинский район: Тихвин (+1), Цвылёво (+1), Сарка (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Федоровское (+1), Поги (+1).