В Гатчине почти завершили строительство новой спортивной площадки за 16 млн рублей — фото

На пересечении улиц Чехова и Волкова в Гатчине подходят к концу работы по благоустройству новой спортивной площадки. Местные жители уже начали осваивать новый объект.
Фото: gatchina24.ru
Фото: gatchina24.ru
Фото: gatchina24.ru
Фото: gatchina24.ru
Работы по обустройству уличного спортивного комплекса еще не закончены. Завершение работ на объекте планируется на июнь 2021 года.
Как сообщает Gatchina24, строительство спортивной площадки обошлось бюджету более чем в 16 млн рублей.
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04.04.2021 306