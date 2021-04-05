В Гатчине почти завершили строительство новой спортивной площадки за 16 млн рублей — фото

На пересечении улиц Чехова и Волкова в Гатчине подходят к концу работы по благоустройству новой спортивной площадки. Местные жители уже начали осваивать новый объект.

Фото: gatchina24.ru Фото: gatchina24.ru Фото: gatchina24.ru Фото: gatchina24.ru

Работы по обустройству уличного спортивного комплекса еще не закончены. Завершение работ на объекте планируется на июнь 2021 года.

Как сообщает Gatchina24, строительство спортивной площадки обошлось бюджету более чем в 16 млн рублей.