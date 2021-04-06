На участке КАД между Мурино и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

Движение транспорта будет ограничено с 6 по 12 апреля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время будет полностью перекрыта четвертая полоса на 32-37 километрах внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.