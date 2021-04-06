На участке КАД между Мурино и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

Движение транспорта будет ограничено с 6 по 12 апреля.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время будет полностью перекрыта четвертая полоса на 32-37 километрах внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.
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06.04.2021 77