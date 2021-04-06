На участке КАД между Мурино и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

Автор: Гузель Галимова
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Движение транспорта будет ограничено с 6 по 12 апреля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время будет полностью перекрыта четвертая полоса на 32-37 километрах внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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Итсочник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.

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06.04.2021 77
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