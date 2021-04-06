В Ленобласти 7 апреля ожидаются осадки и до +6°С 

В среду, 7 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем в большинстве районов пройдут небольшие, на востоке местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, южный 6-11 м/с, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днём +3…+8°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.