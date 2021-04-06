Полицейские во Всеволожском районе получили взятку в 3 млн рублей за покровительство местного бизнесмена

Во Всеволожском районе суд рассмотрит дело бывших правоохранителей, получивших крупную взятку. За вознаграждение они обещали местному бизнесмену не возбуждать административное дело.
Информация поступила от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщается, что начальник одного из отделов полиции во Всеволожском районе и его заместитель с октября 2017 года по октябрь 2019 года получили от предпринимателя более 3 млн рублей.
За это бывшие полицейские обещали не привлекать взяткодателя к административной ответственности за совершенные им правонарушения. Также они обещали закрывать глаза на поступающие на предпринимателя жалобы.
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