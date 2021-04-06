Полицейские во Всеволожском районе получили взятку в 3 млн рублей за покровительство местного бизнесмена

Автор: Анастасия Щербакова
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За взятку задержан

Во Всеволожском районе суд рассмотрит дело бывших правоохранителей, получивших крупную взятку. За вознаграждение они обещали местному бизнесмену не возбуждать административное дело.

Информация поступила от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщается, что начальник одного из отделов полиции во Всеволожском районе и его заместитель с октября 2017 года по октябрь 2019 года получили от предпринимателя более 3 млн рублей.

За это бывшие полицейские обещали не привлекать взяткодателя к административной ответственности за совершенные им правонарушения. Также они обещали закрывать глаза на поступающие на предпринимателя жалобы.

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