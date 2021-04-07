В Ленобласти снизилось число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю, 29 марта по 4 апреля, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 30 человек, 25 из них – дети. Неделей ранее — 53 взрослых и 16 детей.

Подрастающее поколение до 14 лет составляет почти половину от числа всех заболевших — 49,5%. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

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