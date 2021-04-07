В Петербурге с городских акваторий собрали 103 кубометра мусора

В общей сложности за март специалисты СПб ГУП «Экострой» очистили 74 водостока, расположенных в 17 районах Петербурга.

Они собрали и отправили на специализированный полигон 103 кубометра отходов. При этом из реки Фонтанка вытащили боновое ограждение, а из Мойки － дорожное.

Только 31 марта на Неве в районе Свердловской набережной было собрано шесть кубометров наплавного мусора, среди которого были не только бытовые отходы, но и бревна, ветки и трубы.

«Экострой» призывает жителей и гостей Петербурга не мусорить и с уважением относиться к сохранению привлекательного облика культурной столицы.

Тем временем в Ленобласти в течение марта ликвидировано 28 несанкционированных свалок объемом 1,3 тысячи кубических метров. Это на треть больше, чем в 2020 году.