Малым экспортерам из Ленобласти упростили условия получения субсидий

Соответствующее постановление подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С помощью субсидий экспортеры из числа малого и среднего бизнеса смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Речь идет о покрытии расходов на транспортно-экспедиторские услуги, услуги по таможенному декларированию, затраты на упаковку продукции, на лабораторные исследования и другие.

Теперь для получателей такой финансовой поддержки в связи с пандемией отменен обязательный показатель увеличения выручки от реализации товаров. Достаточно заключить один экспортный контракт.

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Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.