ВЦИОМ: больше трети россиян назвали чрезмерными действующие налоги

Больше трети россиян — 36% — считают действующие налоги чрезмерными, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В это же время 52% посчитали налоговое бремя достаточным, лишь 1% респондентов заявили, что их недостаточно.

При этом 42% респондентов сообщили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, 29% — примерно столько же, 13% — меньше. Также 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% отметили, что доход снизился.

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При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных.