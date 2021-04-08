В 2021 году в Ленобласти обновят 110 километров дорог

Особое внимание уделяется так называемым вылетным магистралям, связывающим населенные пункты региона с Санкт-Петербургом.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который теперь входит три региональных проекта:
— «Региональная и местная дорожная сеть» — приведение в нормативное состояние региональных дорог и дорожной сети городских агломераций.
— «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение числа камер фото- и видеофиксации.
— «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате ДТП.
Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.