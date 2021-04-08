В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию.

Лидер фракции Сергей Миронов предложил вернуть возраст выхода на пенсию на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Помимо этого, он настаивает на ликвидации Пенсионного фонда России.

«Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание», — отметил парламентарий.

Он объяснил, что пенсии нужно выплачивать напрямую из бюджета, как это было в советское время. По мнению Миронова, гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы, чем использовать базы ПФР.

Как сообщал ivbg.ru, с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%.