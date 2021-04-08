Нарисуют также и «зебры» по восемнадцати адресам.
На Петербургских дорогах появится больше искуственных кочек и нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
По 18-ти новым адресам нарисуют «зебры», по 10-ти установят новые Г-образные опоры. В 92 точках будут реализованы схемы организации дорожного движения, на шести адресах сделают новые парковочные места для инвалидов, искусственные кочки — на 55 адресах. Запланировали также установку 145 светодиодных светофоров по 55 адресам, судя по материалам комитета.
Об этом рассказали 78.ru.
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