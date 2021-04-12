Адреса, на которых разместили 10 контейнеров, согласовали с инициативными жителями.

В Колтушах в этот понедельник начали реализацию проекта по раздельному сбору мусора. В деревне установили 10 контейнеров. На зеленых и желтых контейнерах размещена подробная инструкция о правильной сортировке отходов.

Адресный перечень контейнеров разработали с участием инициативных жителей:

ул. Верхняя у дома 1/2. 3/3, 14. 30;

Морской проезд, 1;

ул. Генерала Чоглокова, 6;

ул. Рябиновая, 5;

пер. Школьный, 3;

ул. Иона Кронштадтского, 5;

ул. Чудесная, 6;

Об этом рассказали online47.ru.