Адреса, на которых разместили 10 контейнеров, согласовали с инициативными жителями.
В Колтушах в этот понедельник начали реализацию проекта по раздельному сбору мусора. В деревне установили 10 контейнеров. На зеленых и желтых контейнерах размещена подробная инструкция о правильной сортировке отходов.
Адресный перечень контейнеров разработали с участием инициативных жителей:
- ул. Верхняя у дома 1/2. 3/3, 14. 30;
- Морской проезд, 1;
- ул. Генерала Чоглокова, 6;
- ул. Рябиновая, 5;
- пер. Школьный, 3;
- ул. Иона Кронштадтского, 5;
- ул. Чудесная, 6;
Об этом рассказали online47.ru.
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