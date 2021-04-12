В Колтушах поставили контейнеры для раздельного сбора мусора

Автор: Анастасия Щербакова
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На набережной и в парках Новороссийска появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Адреса, на которых разместили 10 контейнеров, согласовали с инициативными жителями.

В Колтушах в этот понедельник начали реализацию проекта по раздельному сбору мусора. В деревне установили 10 контейнеров. На зеленых и желтых контейнерах размещена подробная инструкция о правильной сортировке отходов.

Адресный перечень контейнеров разработали с участием инициативных жителей:

  • ул. Верхняя у дома 1/2. 3/3, 14. 30;
  • Морской проезд, 1;
  • ул. Генерала Чоглокова, 6;
  • ул. Рябиновая, 5;
  • пер. Школьный, 3;
  • ул. Иона Кронштадтского, 5;
  • ул. Чудесная, 6;

Об этом рассказали online47.ru.

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18.03.2021 243
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