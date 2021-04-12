Россия создаст карту Луны для будущих экспедиций

Детальные карты участков спутника нашей планеты будут созданы для российских космонавтов.

Об этом стало известно ТАСС в ходе интервью с руководителем Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ириной Карачевцевой. По словам эксперта, данная работа будет проведена для безопасной работы технического оборудования и ориентирования на местности космонавтов.

Также в ходе интервью Ирина Карачевцева отметила, что для подготовки к полету необходимы специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут астронавтам привыкнуть к особенностям лунной поверхности.