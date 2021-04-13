Артист совсем немного не дожил до своего 73-летия.

Во вторник, 13 апреля, не стало Леонида Борткевича — фронтмена известного вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Печальное известие сообщил его коллектив на официальной странице в Facebook.

Исполнитель скончался на 72-м году жизни, совсем немного не дожив до своего дня рождения — в конце мая ему должно было исполниться 73 года.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!», — написал в соцсети директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля «Песняры» Николай Бабичев.

По предварительным данным, причиной смети стал сахарный диабет.