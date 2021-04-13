В Ленобласти утвердили правила предоставления финансовой помощи на ремонт дорог

Губернатор Ленобласти утвердил правила предоставления районным администрациям финансовой помощи на ремонт муниципальных улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет про девять муниципалитетов, которые в конце прошлого года стали частью дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации. Это Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и Мурино.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году дорожники Ленобласти планируют обновить порядка 110 километров региональных трасс.

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.