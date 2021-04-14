Еще 92 жителя Ленобласти заболели COVID-19 — данные на 14 апреля

В Ленобласти за последние сутки выявили 92 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 41 170 человек, выздоровели — 38 038.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3).

Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+1), п. Курск (+1), Лемовжа (+1) .

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+8), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Ириновка (+1), Дубровка (+4), Мистолово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Поляны (+1), Приморск (+4), Каменногорск (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+6), Сиверский (+1), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Раболово (+1), Пудость (+4).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+1), Турышкино (+1), Мга (+1).

Лужский район: Луга (+1), Ретюнь (+1), Скреблово (+1), Пехенец (+1), Витово (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Ромашки (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+2), Овсище (+1) .

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2).

По данным на 12 апреля, почти 100 тысяч жителей Ленобласти привились от COVID-19. Полностью вакцинацию завершили более 59 тысяч человек. Напомним, в Ленобласти для формирования коллективного иммунитета планируют привить от коронавирусной инфекции 930 тысяч 364 человека.