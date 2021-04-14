В Год Чистой воды на побережье Свири строят новые очистные

В деревне Старая Слобода смонтированы канализационная насосная станция и резервуар. «Леноблводоканал» завершит работы этим летом.

Реконструкция идет по графику. Сооружения будут качественно очищать сточные воды, поступающие из деревни Старая Слобода и Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря.

Вам будет интересно Водоочистные сооружения в Кингисеппе реконструируют или построят новые? В марте 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе КОС Кингисеппа: строительство новых водоочистных сооружений, либо — реконструкция существующих. Сегодня,... 17.02.2021 262

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.