«Единая Россия» предложила увеличить финансирование благоустройства городов и сел

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил расширить возможности программы по благоустройству и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

“Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов»”, — отметил Андрей Турчак.

Он также предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

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Добавим, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, жители смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая. Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа.

В Ленобласти в этом году будет благоустроено 30 дворовых и 77 общественных территорий. В Ленобласти рейтинговое голосование пройдет на портале также с 26 апреля по 30 мая.