В Ленобласти стартует «горячая линия» по вопросам голосования за благоустройство

«Горячую линию» по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства запускает Минстрой России.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у граждан могут возникнуть вопросы. Ответы можно будет получить на бесплатной горячей линии, 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования», — пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

«Горячая линия» будет работать круглосуточно с 19 апреля по 30 мая по бесплатному единому номеру 8(800)600-20-13.

В Ленобласти рейтинговое голосование пройдет на портале с 26 апреля по 30 мая.

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Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.