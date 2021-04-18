В Волховском районе неизвестный открыл стрельбу из иномарки по лесополосе

Сделав две очереди по пять выстрелов, мужчина скрылся.

по информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о стрельбе на 12-м километре автодороги «деревня Кисельня — посёлок Хвалово».

Отмечается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по лесополосе из неустановленного оружия. Стрелявшие передвигался на автомобиле марки Renault Megane.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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