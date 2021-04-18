Рабочая неделя начнется в Ленобласти с теплой погоды без осадков

Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 апреля в Ленобласти будет малооблачная погода без осадков.

Утром температура наружного воздуха составит -2…+3 градуса, а днем поднимется до +10 и +15 градусов Цельсия.

Синоптики обещают северо-восточный и восточный ветер, со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с – днем.