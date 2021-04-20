«ГАЗель» перевернулась и загорелась в Гатчине — видео

Автор: Александр Селиванов
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С огнём боролись четыре человека.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, ранним утром во вторник на Гатчинском мосту перевернулась «ГАЗель». Послед ДТП автомобиль загорелся.

Прибывшие на место происшествия пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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13.04.2021 255
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