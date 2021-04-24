В пожаре на проспекте Героев пострадал еще один ребенок

На проспекте Героев в Петербурге в многоэтажном жилом доме случился пожар. По последней информации в происшествии пострадало двое маленьких детей.

Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. В ЧП пострадали дети возрастом 2 и 4 года.

«После проведения реанимационных действий, дети госпитализируются в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу», — сообщают в ведомстве.

О пожаре на проспекте Героев, 26 стало известно в 15:13. Огонь охватил комнату в двухкомнатной квартире на площади шесть квадратных метров. На месте работали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы и техники. Жильцов соседних квартир эвакуировали.