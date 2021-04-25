Пожарные Петербурга с начала весны 291 раз тушили горящую траву

Как сообщают «Невские Новости», в период с 26 апреля по 12 июля в Санкт-Петербурге запретили ходить в лесопарковые зоны и городские леса, разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность.

Также ограничены пожароопасные работы в зеленых зонах, городских лесах и особо охраняемых природных территориях. Причина – многочисленные инциденты с горящей травой с начала весны 2021 года.

«С 1 марта 2021 года уже зафиксирован 291 выезд пожарных бригад на горение травы по Петербургу», – сообщают в ГУ МЧС

Запрет продлится до 12 июля 2021 года. Ведь даже безобидный отдых может привести к поджогу растительности, который способен перерасти в масштабную природную катастрофу.