В рамках акции поисковые экспедиции пройдут по знаковым местам России, где шли крупные бои во время войны.

В Ленинградской области 29 апреля у мемориала «Рубежный камень» открывается новый сезон «Вахты Памяти». Торжественная церемония пройдет с участием студентов и учащихся из региона, поисковых объединений и отрядов Ленинградской области и других регионов России. Также в церемонии будет участвовать детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ».

«Вахта Памяти» 2021 посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, как отметили в администрации региона. В рамках акции поисковые экспедиции пройдут по знаковым местам России, где шли крупные бои во время войны. Участники ищут погибших воинов и передают их личные вещи потомкам.

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