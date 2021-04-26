Смертельная авария на КАД, где взорвалась фура, обернулась уголовным делом

Возбуждено уголовное дело после аварии, повлекшей смерть троих человек на 40-м километре КАДа вечером 22 апреля.

Об этом пишет портал Мегаполис, ссылаясь на Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Разбирательство будет проходить в рамках статьи 264.5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В рамках расследования уголовного дела следователи ГУ МВД России провели ряд необходимых экспертиз, опросили свидетелей аварии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, жуткое ДТП на внутреннем кольце КАД в Петербурге произошло 22 апреля во второй половине дня. Спустя некоторое время, в результате возгорания взорвалась фура. Авария унесла жизни троих человек.