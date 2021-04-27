Минтруд предложил упразднить потребительские корзины

Министерство предлагает упразднить ряд положений о потребительской корзине. Информация об этом размещена на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Минтруд предлагает исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Проект приказа соответствующего содержания представлен для общественного обсуждения.

Еще одним документом (тоже приказом) министерство предложило упразднить институт потребительской корзины.

«Российская газета» напоминает, что в конце 2020 года приняли федеральный закон, изменяющий модели прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также упраздняющий институт потребительской корзины.