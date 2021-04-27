Любителей ловли корюшки приглашают померятся силами в Новой Ладоге

Прием заявок уже начался. Соревнования пройдут 15 мая в рамках фестиваля «Корюшка идет!»

Третьи ежегодные состязания по рыбной ловле в акватории реки Волхов, на Кубок Губернатора Ленобласти пройдут 15 мая: начало в 10.00 на набережной Ладожской Флотилии в городе Новая Ладога.

Предварительная регистрация открыта. Подать заявки можно до 17.00 13 мая по электронной почте (vi_zaychenko@lenreg.ru) или по телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на месте перед началом соревнований. Подробности по ссылке.

А тем временем в Петербурге цена за килограмм корюшки взлетела до 1 000 рублей. Столь высокие цены рыбаки объясняют отыгрышем за неудачный прошлый год и, скорее всего, это общая картина удорожания в стране.

Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.