Петербуржец с четырехлетнего возраста насиловал свою падчерицу

Педофил в содеянном сознался.
По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции задержали безработного петербуржца 1974 года рождения, за надругательство над своей несовершеннолетней падчерицей.
В полиции сообщили, что мужчина в период с 1 июня 2009 по 31 августа 2010 года насиловал девочку. В то время ей было всего четыре года.
Также полицейскими установлено, что педофил надругался над девочкой в период с октября 2013 по январь следующего года.
Вам будет интересно
Преступление произошло недалеко от центральной районной больницы города. По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, неизвестный...
23.04.2021 290
Сотрудники полиции задержали мужчину 27 апреля. По факту насилия над несовершеннолетней возбудили уголовное дело.
В совершении преступления петербуржец сознался. Его поместили в изолятор.