Петербуржец с четырехлетнего возраста насиловал свою падчерицу

Педофил в содеянном сознался.

По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции задержали безработного петербуржца 1974 года рождения, за надругательство над своей несовершеннолетней падчерицей.

В полиции сообщили, что мужчина в период с 1 июня 2009 по 31 августа 2010 года насиловал девочку. В то время ей было всего четыре года.

Также полицейскими установлено, что педофил надругался над девочкой в период с октября 2013 по январь следующего года.

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Сотрудники полиции задержали мужчину 27 апреля. По факту насилия над несовершеннолетней возбудили уголовное дело.

В совершении преступления петербуржец сознался. Его поместили в изолятор.