Питьевая вода придет в поселение уже в июне 2021 года.

Новая система водоснабжения для жителей Раздолья включает здание водопроводных очистных сооружений, резервуара чистой воды и питьевого водопровода.

Это второй проект по программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в Ленобласти, который реализуется с опережением графика. Планировалось, что жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду через год.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.