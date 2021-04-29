Нарушения маркировки выявили в 53% пивной продукции в России

По результатам исследования «Общественной потребительской инициативы», более 53% пива на прилавках в России не соответствует обязательным требованиям.

В ходе исследования организация проверила 106 наименований пива по всей России. Наиболее распространенное нарушение (24%) – отсутствие сведений о государственных стандартах.

Далее идут отсутствие сведений о содержании этилового спирта в 100 мл продукции (17%) и в объеме потребительской тары (11%), а также сведений об энергетической ценности в джоулях (9%).

Встречается полное отсутствие сведений о содержании в продукции вредных для здоровья веществ (4%), даты изготовления продукции (4%) и нечеткость маркировки в целом (3%).