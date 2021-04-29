Ограничения связанные с COVID-19 ужесточаться не будут, однако особенные меры всё же будут приняты. Среди них масочный режим, привлечение к организаторской работе тех, кто уже имеет иммунитет к COVID-19, а также особое внимание уделят ветеранам.

Майские праздники, которые скоро наступят по всей стране, пройдут с большим числом мероприятий, а значит в них будет участвовать много людей. В связи с этим ограничения связанные с COVID-19 ужесточаться не будут, однако особенные меры всё же будут приняты.

Среди таким мер обязательный масочный режим на мероприятиях, привлечение к организаторской работе тех, кто уже имеет иммунитет к COVID-19, а также особое внимание уделят ветеранам. В течении двух недель персонал задействованный на мероприятиях, должен будет находится под медицинским наблюдением. Такой медосмотр будет организован и с ветеранами. За 14 дней до мероприятия им будут ежедневно измерять температуру и обследовать на COVID-19.

На мероприятиях будет достаточный запас масок, бутилированной воды и антисептиков. Об этом рассказали 47channel.