Коронавирусные ограничения, действующие до 15 мая, продлили ещё на месяц. К тому же наполняемость на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75% места проведения.

В Петербурге на месяц продлили действующие коронавирусные ограничения, до 30 мая. Постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вдобавок к этому наполняемость на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75% места проведения. Однако это число не может превышать 25 тыс. человек, если не поступят иные рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее мы писали о том, что стали известны антикоронавирусные меры, которые будут действовать во время майских праздников.