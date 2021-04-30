Серийный похититель цветов задержан в Петербурге

По информации ivbg.ru, 28 апреля сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о сработавшей тревожной кнопке в цветочном павильоне на площади Стачек в Санкт-Петербурге.

Прибыв на место, они узнали, что мужчина открыто крадет букеты уже не в первый раз – забегает в павильон, хватает букет и убегает. Задержали вора в соседнем дворе.

В этот раз он даже не успел похитить букет, потому что испугался сработавшей тревожной кнопки. Задержанного передали в 31 отдел полиции.