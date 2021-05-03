Большинство россиян проведут майские праздники дома

Большинство россиян — 56% — проведут длинные майские выходные дома, еще 34% намерены поехать на дачи. Такие данные опроса ВЦИОМ опубликовал РИА Новости.

При этом 13% опрошенных отправятся в путешествие по России. Большинство поедет в Крым и на Черноморское побережье Кавказа. Еще 8% россиян сообщили, что будут работать. К слову, почти четверть работодателей планируют нарушить указ президента о нерабочих днях в мае.

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71% россиян не строили планы на майские из-за высоких цен, еще 12% не планировали отпуск из-за риска заразиться коронавирусом.