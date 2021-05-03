На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекрыли две полосы движения

Движение на 39-41 км внутреннего кольца КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничено до 6 мая.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для движения автомобильного транспорта перекрыты третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Там ведутся работы по ликвидации колейности.

Сегодня, 3 мая, ограничения введены на Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Выборг-Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала». Учитывайте это при планировании маршрута. Счастливого пути!