В Ленобласти ночью 5 мая похолодает до минус четырех градусов

В среду, 5 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В большинстве районов региона ожидаются небольшие, днем на юге местами умеренные осадки: ночью пройдет мокрый снег, днем — дождь. Ветер ночью северный слабый, днем переходящий к юго-восточному умеренный.

Температура воздуха ночью +1…-4°C, днем +4…+9°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

К слову, предстоящая неделя для жителей Петербурга и Ленобласти будет пасмурной, с дождями и порывистым ветром.