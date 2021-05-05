Дождь, туман и гололедица ожидаются в Ленобласти 6 мая

Автор: Анастасия Щербакова
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погода
Фото: ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

В ночь на 6 мая в большинстве районов Ленинградской области ожидаются дожди, а где-то и мокрый снег. Также ненастная погода будет и днем.

Как передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью будет варьироваться от -1 до +4°. Днем – от +5 до +10°. Местами потеплеет до +15°.

Также ночью и утром на дорогах области местами может быть гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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05.05.2021 98
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