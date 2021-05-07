«Ладога» приглашает молодых лидеров побороться за гранты в 1,5 млн рублей

Участники образовательного форума могут получить грант на поддержку своих социально-значимых проектов за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Прием заявок на конкурс продлится до 16.00 21 июня. Регистрация доступна по ссылке в системе «Гранты. Молодежь России».

Накануне завершился приём заявок в волонтерский корпус форума «Ладога». Всего было подано 390 заявок из 55 регионов России. Но лишь 70 смогут поехать на форум в качестве волонтеров.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.