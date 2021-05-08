Делегация Ленобласти почтила память защитников Родины на Пискаревском кладбище

В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация Ленинградской области почтила память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

На мероприятии присутствовали зампред областного правительства Николай Емельянов, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и зампред ЗакСа Николай Пустотин.

По словам Николая Емельянова, это не просто традиция, а то малое, что сегодня можно сделать в память о людях, защищавших свободу Родины ценой собственной жизни.

«Спустя более полувека мы продолжаем создавать памятники, посвященные истории Победы и ее героям, чтобы наши дети знали, какой страшной ценой нашим дедам и прадедам досталась Победа», – рассказал Николай Емельянов

Владимир Цой отметил, что это наши общие герои, которые выстояли и победили. Ежегодно на территории Ленинградской области – в районе «Невского пятачка» и «Синявинских высот» – ведется поисковая работа, находятся останки бойцов, многим из которых возвращаются их имена.

«Это наш вклад в сохранение подлинной истории Отечества и Великой Отечественной войны», – сообщил Владимир Цой