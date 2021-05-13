В Гатчине оформляют летние клумбы

Автор: Сергей Агутин
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В новые вазоны на улице Соборной высадили первые бегонии. В работе задействованы более 90 сотрудников Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гатчины.

Гатчине
Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района

По улицам Коли Подрядчикова и Карла Маркса осуществляется ручная мойка шампунем. А по улицам Соборная, Чехова, Урицкого и Чкалова – уборка газонов.

По проспекту 25 Октября, улицам Лейтенанта Шмидта, Чкалова и Карла Маркса проводится ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью.

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13.05.2021 20
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