В новые вазоны на улице Соборной высадили первые бегонии. В работе задействованы более 90 сотрудников Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гатчины.

По улицам Коли Подрядчикова и Карла Маркса осуществляется ручная мойка шампунем. А по улицам Соборная, Чехова, Урицкого и Чкалова – уборка газонов.

По проспекту 25 Октября, улицам Лейтенанта Шмидта, Чкалова и Карла Маркса проводится ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью.