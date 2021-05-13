Лопнувшее колесо фуры стало причиной двух ДТП на КАД

Оба ДТП произошли на внутреннем кольце перед съездом на Шафировский проспект. Известно о двух пострадавших, чудом отделавшихся от серьезных травм.

Как передаёт «Мотосолидарность официальная страница», авария произошла в среду, 13 мая.

По словам очевидцев, сперва пострадала мотоциклистка, наехавшая на фрагменты лопнувшего колеса большегруза. Скорая помощь прибыла на место спустя пол часа и диагностировала у девушки повреждения плеча, указательного пальца и колена.

Однако неприятность настигла и потенциального виновника ДТП — водителя остановившейся посреди дороги фуры с поврежденным колесом. Чуть позже в его грузовик, стоявший на домкрате влетел фургон, мужчина в это время находился под машиной, меняя колесо. Он чудом выжил, однако жаловался на сильные боли в груди.