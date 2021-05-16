Экс-полицейский рассказал, как отпугнуть фальшивых сотрудников правоохранительных органов

Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в беседе с радио Sputnik рассказал о вопросах, которые отпугнут мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов.
«Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», – отметил Михаил Игнатов
Также можно попросить прислать официальную повестку, после чего мошенник, как правило, сразу повесит трубку.
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