В Ленобласти начался сезон обеспыливания

Региональные трассы Ленобласти с гравийными и грунтовыми покрытиями, проходящие через города и поселки, обеспылят.

Работы по обеспыливанию будут проходить до осени. В течение лета обеспыливание, как правильно, проводится до четырех раз.

Оставлять заявки на обеспыливание можно по телефону круглосуточной «горячей линии» «Ленавтодора» 8(812)251-42-84 либо через Инстаграм @dorogi_lo.

Для того чтобы пыль не поднималась вверх, дорожные службы используют особый солевой раствор. Его состав подбирается так, чтобы мельчайшие капли воды с солью быстро пропитывали грунт и уплотняли его. Таким образом, пыль получается запертой в солевой корке.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.